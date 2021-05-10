لجنة الحكومة تناقش مع «تخطيط النواب» الملاحظات حول مشروع الميزانية

عقدت اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا لمتابعة الردود والملاحظات حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 وتعديلها.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية: “تم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بناءً على دعوة من لجنة المالية، تقديم ملاحظات لجنة المالية وملاحظات السادة النواب التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، وإتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد عليها في أسرع وقت ممكن”.

وكان رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، قد قال أمس الأحد: “ستنطلق يوم الأحد أولى اجتماعاتنا مع اللجنة المشكلة من الحكومة لإعطائها الملاحظات التي لم تأخذ بها الفترة السابقة، وسننهي عملنا في غضون يومين أو 3 أيام”.

وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية: “سنعمل على استيضاح بعض الأمور مشروعات في الباب الثالث، وضرورة ذكر المشروعات مفصلة والقيم المقترحة لكل مشروع، لا أن تكون القيم المخصصة مطلقة، وتتم المناقلة في هذه الأمور بقرار من مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية”.

وأكد أن الميزانية المعدلة والبالغة 93 مليارا ما زالت غير صحيحة، طالما لم تؤخذ الملاحظات، وتبقى قابلة للتخفيض والزيادة.