بوفايد: نرفض القاعدة الدستورية لقانونية ملتقى الحوار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إنه “لا للقاعدة الدستورية لقانونية ملتقى الحوار، والدستور الليبي العصري المنجز لا ينقصه عمليًا إلا الاعتماد” في اشارة منه لمسودة الدستور المطعون فيها قضائيًا.

بوفايد تساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعية “فيسبوك”: “هل نعجز نحن الليبيين، حتى عن اعتماد دستورنا المنجز، ومكتمل الشروط والأركان، ليصبح نافذًا على الفور، ونمضي في انتخابات 24 ديسمبر القادم، على أساس دستوري متين؟” دون أن يشير إلى أن الدستور الذي يتحدث عنه تم الطعن فيه قضائيًا، وأن المفوضية العليا للإنتخابات أكدت على عدم إمكانية إجراء استفتاء وإجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية