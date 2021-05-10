السني يكشف عن جلسة مغلقة في الأمم المتحدة للجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن ليبيا

ليبيا – أكد مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على أنه ستعقد اليوم جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند.

السني أوضح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الجلسة ستناقش تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات، تشارك فيها ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الرابع من نوعه يهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية، بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.