وزيرة الثقافة: هدفنا النهوض بالملف الثقافي في بلديات ليبيا

ألقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان كلمة بمقر بلدية غريان بمناسبة افتتاح المركزين الثقافيين بن نصير ودغسات مساء أمس الأحد 9 مايو 2021م ، بحضور وكيل ديوان بلدية غريان نصرالدين الفزاني ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية سعيد محمد الأسود ورئيس لجنة المصالحة الوطنية ولفيف من مسؤولي المدينة وأعيان ووجهائها وعميد جامعة غريان ورئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الوفد المرافق لها من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة .

ورحبت الوزيرة في كلمتها بالحضور وحسن الإستقبال وأعربت عن سعادتها بافتتاح المركزين الثقافيين بن نصير وتغسات، مؤكدة في كلمتها أن هذا الإنجاز الثقافي الذي سعت إليه الوزارة الهدف منه النهوض بالملف الثقافي في كل بلديات ليبيا ، مبرزة أن ثقافتنا هي هويتنا التي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزها وإبرازها على المستوى الأقليمي والدولي .

وقامت الوزيرة بإفتتاح المركز الثقافي بن نصير ، وزيارة المركب الثقافي بمنطقة مروان ، وزيارة المكتبة المركزية بغريان ، كما افتتحت المركز الثقافي تغسات .

كما شاركت في ليلة الأمس بتكريم وتوزيع الجوائز على المتسابقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ، التي نظمها ورعاها مكتب الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ، وكذلك تكريم الفرق الرياضية بالمدينة التي شاركت في شهر رمضان في دوري تظاهرة السلام .

وفي ختام الزيارة تم تكريم الوزيرة من قبل مدير مكتب الثقافة بغريان ، ومنحها درع الثقافة المعرفية لرعايتها وإلتزامها بالمنجز الثقافي الوطني ، ومن جانبها أثنت وكرمت مدير المكتب على مجهوداته وحرصه الدؤوب في إنجاز المهمات .