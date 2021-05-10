«الخدمات الصحية طرابلس»: لا مخاوف من تأخر الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الصادق البهيليل، إن: “فرق التطعيمات تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمستهدفين الذين يتزايدون يوميا، وتنفيذ الحملة يتم عبر المراكز الصحية والمستوصفات وعن طريق الفريق الميداني الذي يطعّم كبار السن في بيوتهم، وسنستمر ليومين قادمين إلى حين نفاد الكميات المتبقية من المخصص للبلدية”.

أضاف “البهيليل” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” اليوم الإثنين: “الفريق سيعود للعمل بعد عيد الفطر، وستتوفر كميات أخرى من اللقاح، ولا مخاوف من تأخر الحصول على الجرعة الثانية بعد تلقي الأولى، ويشترط عدم تلقي الثانية إلا بعد مرور 3 أسابيع على الأولى”.

وواصل: “أعطي اللقاح لمن هم أقل من 50 سنة ويرغبون في قصد السعودية للعمرة، وسنشرع في استقبال الراغبين في الحج بعد عيد الفطر باعتباره شرطا أساسيا مفروضا من السعودية، والإقبال على التسجيل متواصل، والمسجلون الذين تغيبوا عن تلقي تطعيماتهم في موعدها عليهم التوجه لمراكزهم لشرح أعذراهم والحصول على اللقاح”.