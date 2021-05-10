419 مهاجرا يواجهون مخاطر أمام ساحل مالطا

قالت منظمة انسانية إن هناك خمسة قوارب تواجه مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، والتي تحمل على متنها 419 مهاجرا.

وأوضح مشروع «آلارم فون» الانساني التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الإثنين: أن «هناك 80 شخصا دون بنزين وطعام وماء، كما أن المياه تتسرب إلى قاربهم»، حسب وكالة آكي الإيطالية.

وأشار المشروع الإنساني إلى أن ذلك الوضع ما يعانيه أيضا 96 شخصا آخرين، وكذلك قارب يحمل على متنه 97 شخصا لا يزال هائما في البحر منذ يومين، بينما هناك قارب آخر على متنه 91 مهاجرا، دون طعام وماء وبنزين أيضا، وكذلك مع وجود شخص مريض على متنه.

كما لفتت المنظمة إلى هناك 55 مهاجرا آخر، فقد الاتصال بهم منذ الساعة 9:30 صباح أمس الأحد، متسائلة: «هل سيتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين الـ419؟».

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