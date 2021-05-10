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حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام القادمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ننشر لكم الملخص العام للطقس، وفقا لما نقله المركز الوطني للأرصاد الجوية:

“ملخص عام: طقس معتدل على مناطق ساحل الشمال الشرقي ، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة نسبيا خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 37) مْ ، ولا تتجاوز (29) مْ هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وتسجل ارتفاع على اغلب المناطق يوم الغد مع انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء علي أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 -28) مْ علي المناطق الساحلية، و تتراوح ما بين (32-36) مْ علي اجدابيا وجالو والجغبوب وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد غدا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10)”.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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