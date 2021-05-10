وزير الشباب يبحث تنفيذ المشروع الوطني الشبابي

التقى وزير الشباب فتح الله الزني، أمس الأحد، برئيس لجنة الشباب وممثلة لجنة الشابات بالحركة العامة للكشافة والمرشدات، للاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع الوطني الشبابي (التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي).

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم تحديد مواعيد انطلاق الندوات الوطنية للشباب بعدد 6 مناطق في ليبيا تستهدف عموم الشباب المبادر بالمجتمعات المحلية، حيث أكد الوزير على أهمية هذه المبادرة ودعم الوزارة لها، موجهاً بأهمية تعزيز تواجد شباب الحركة الكشفية في الجامعات والمعاهد العليا لتنمية عضوية الحركة.

من جهتهم أوضح الحاضرين حرصهم على تنفيذ برامج موجهة للشباب الليبي في إطار خدمة وتنمية المجتمع وبناء قدرات الشباب مع تأكيد أن الإمكانيات محدودة وتحول دون تحقيق كامل الغايات المرجوة، مثمنين حرص وزارة الشباب على المبادرة في التواصل مع الشباب الكشفي ودعم خطته وتنمية بناء قدرات الشباب الكشفي وتم الاتفاق على مواكبة لجنتي الشباب بالحركة الكشفية لبرامج الوزارة بشكل مستمر.