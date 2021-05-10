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سياسي إيطالي: يجب أن تتحول «إيريني» إلى إدارة الإنقاذ أمام السواحل الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، أن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.

وقال ليتا، في تصريحات له: “إن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر”، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضاف “ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي”.

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إيريني إيطاليا الإنقاذ البحر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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