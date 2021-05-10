وزير الحكم المحلي: منفذ رأس اجدير يعاني مشكلات انعدام النظافة

أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، أن منفذ رأس اجدير الحدودي، يعاني جملة من المشاكل خاصة في مجال النظافة العامة والتعقيم.

وقال التومي إنه أعطى تعليماته لشركة الخدمات العامة الساحل الغربي، وكلفها بالمحافظة على المظهر اللائق والوجه المشرف للغرب الليبي الذي يعطي الانطباع للمسافر أثناء دخول ومغادرة الأراضي الليبية وفق تعبيره.

وكان وزير الحكم المحلي قد أدى زيارة ميدانية إلى منفذ رأس اجدير الحدودي، رفقة رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية ببلدية زوارة، وأطلعوا على سير العمل هناك وأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخدمي والنظافة العامة بالمعبر.