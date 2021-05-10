النويري وحومة يناقشان مع الدبيبة عمل الحكومة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفقة النائب الثاني أحميد حومة، رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد دبيبة في مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس،حيث تناول اللقاء عمل الحكومة خلال الفترة الماضية عقب نيلها الثقة من مجلس النواب، كما تمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة بالبلاد وتقديم الخدمات الملحة للمواطنين، بالإضافة إلى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، المقدم من قبل الحكومة.
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قناة ليبيا
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