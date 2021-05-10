«قبائل الكوارغلية بالزاوية»: يجب طرد المرتزقة وتفكيك التشكيلات المسلحة قبل الانتخابات

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية، المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة «5 + 5» بضرورة الإسراع في اتخاذ كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية.

وقال بيان صادر عن المجلس: “إن المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية وهو يجدد رفضه للتدخلات الأجنبية في ليبيا فإنه يدعو السادة: «مجلس النواب، المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية، اللجنة العسكرية 5 + 5»، إلى الإسراع في اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لطرد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على كافة الأراضي الليبية”.

وأضاف البيان “عليهم إنهاء وجود كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على كافة الأراضي الليبية وعدم التهاون مع أي جهة تعرقل ذلك”.

وتابع “ندعو الجهات المذكورة إلى الإسراع في اتخاد خطوات عملية في تفكيك التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية قبل الشروع إلى الانتخابات نهاية هذا العام”.