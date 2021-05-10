القوات البحرية الليبية تندد بـ”اختراق” السفن الإيطالية المياه الليبية

نددت القوات البحرية الليبية، بـ”اختراق” سفن الصيد الإيطالية “المتكرر” للمياه الليبية، مؤكدة حق ليبيا “المشروع” في الدفاع عن سيادة مياهها.

وأوضحت القوات البحرية الليبية في بيان له “4 سفن صيد إيطالية اتجهت من جنوب إيطاليا إلى منطقة صيد ليبية محمية الخميس الماضي، وبالتحديد (30) ميلا بحريا شمال الخمس”.

وأضافت القوات البحرية، “صدرت تعليمات لخفر السواحل بالتعامل مع السفن الإيطالية لإجراء التفتيش، لكن بدون استجابتها وحاولت الاصطدام ببدن زورق الخفر، واستمرت المطاردة 3 ساعات استخدمت فيها طلقات تحذيرية في الهواء (…)، تمت السيطرة على السفينة وتفتيشها بتواجد فرقاطة عسكرية إيطالية”.

ونفى الناطق العسكري إصابة أحد أفراد طاقم السفينة جراء عيار ناري أطلقته دورية خفر السواحل الليبيين.

وأضافت القوات البحرية الليبية، “أصيب أحد أفراد طاقم السفينة نتيجة اصطدامه بأحد نوافذها، وليس كما صرح ربان السفينة بأنه ناتج عن أعيرة نارية تحذيرية، وقدم زورق الدورية الإسعافات وتم التأكد من سلامة أفراد سفينة الصيد”، قبل أن يتم الإفراج عنها، بعد التعهد بعدم الصيد في المنطقة.

وأكدت البحرية الليبية أن “هذه الأعمال والاختراقات من قبل سفن الصيد الإيطالية ليست الأولى، بل هي متكررة وموثقة”، مؤكدة ان “حق الدولة الليبية في حفظ سيادة مياهها حق مشروع لا تنازل عنه”.

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