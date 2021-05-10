شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بدوائر توزيع الساحل والجفارة والكريمية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين سرقة أسلاك كهرباء بدوائر توزيع الساحل والجفارة والكريمة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك كهرباء على خط الصابون من 30 الرقدالين مسافة 650 متر بدائرة توزيع رقدالين التابعة لإدارة توزيع الساحل، كما تم سرقة أسلاك كهرباء على خط زيات من 30 الجمال مسافة 300 متر بإدارة توزيع الجفارة ما أدى ذلك إلى فقد التغذية على نحو 6 محولات ، وكذلك سرقة كابل حجم 95 مسافة 17 متر على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس .