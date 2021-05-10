“شط الحرية”.. صانع “الفرح” يُهدي الليبيين حلقة “مؤثرة” عن وطنهم

حقّقت الحلقة الأخيرة من “شط الحرية 3″، نجاحًا كبيرا في ليبيا، عبر الإشادات التي حصل عليها المسلسل، للعام الثالث على التوالي، محافظا على تفوقه الفنيّ.

وصنعت حلقة “الفرح”، بهجة ممزوجة بالروح الوطنية التي جمعت ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، عبر أفرح “أمويلة والمشري وامراجع”، في يوم واحد، بعد مباركة الكِبار.

وأشار بعض المشاهدين، إلى أن حلقة “الفرح”، تكشف أن الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، ليست أزمة معقدة، بل بسيطة تكمن في المصالحة والعمل المشترك، لكل ليبيا.

من جهتها، وصفت أسرة “شط الحرية”، الكاتب و الشاعر فتحي القابسي، أنه “الرقم الصعب في المعادلة و السهل الممتنع او كما اختار له رفقائه اسم (الجامعة )”.

فتحي القابسي وشط الحرية:

وأوضحت أسرة “شط الحرية”، عبر صفحتها على الفيسبوك، في حديثها عن كاتب “المسلسل”، “مدرسة في فن الكتابة الهادفة التي تجسدت في العديد من أعماله الفنية المستلهمة من الموروث الشعبي الليبي و قد لامس إحساس المواطن البسيط بكل ذكاء و عبر عن كل ما يدور في باله و ناقش قضايا حياته اليومية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية دون إسفاف او ابتذال و قد احترم ذكاء المشاهد البسيط”.

وأضافت أسرة “شط الحرية”، أن الكاتب فتحي القابسي، “له العديد من الاعمال في مجال المسرح و التلفزيون و من أعماله مسرحيات: (أم بسيسي) و(الصابية) و(ششه كخه) و(الدار) و غيرها الكثير…المسلسلات مثل: أيام الكيش وهلال وقمرة وغفير الكاف والأستاذ قلية و (قلية و الديمقراطية) و (نقارش) و (شط الحرية 1-2- 3) و كذلك قام بإخراج الجزء الثالث من مسلسل شط الحرية.. فهو ممثل بارع ايضاً ..نرفع القبعة امتنانا منا له على مجهوده المبذول من أجل رسم البسمة على وجه جمهورنا العزيز وله منا كل التحايا و في إنتظار جديد الاستاذ فتحي القابسي مع تحياتي اخوك / علي العروشي”.

شط الحرية.. “رسالة سامية”

كتب الدكتور سالم الهمالي، عبر صفحته على الفيسبوك، تعليقا على الحلقة الأخيرة من “شط الحرية 3″، “الفن والإبداع في قمة تألقه وبهجته … رسالة سامية لا يعرف قدرها إلا القليل

تحية لكم أيها الشرفاء”.

الكاتب والمهتم بالشأن العام، عبدالعظيم البشتي، كتب عن المسلسل، واصفا إياه أنه من طراز رفيع،: “شط الحرية على المستوى الليبي وفي دولة العمل الفني فيها موسمي ، تعتبر عمل كوميدي من الطراز الرفيع آداءا ونصا وإخراجا”.

وكتبت الحقوقية الدكتورة جازية شعيتير، عبر صفحتها تعليقا عن حلقة “الفرح”، “عجبتني التدابير الاجتماعية المقترحة للمصالحة الوطنية ؛ المصاهرة تقوي النسيج الاجتماعي . ديما أفراح يارب العالمين شط الحرية يستمر في الإبداع”.

وكتب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة ، عن “شط الحرية”، أنه “مسلسل كوميدي انتهى اليوم بآخر حلقاته بعنوان ( الفرح ) في هذا الزي الذي يمثل كل أقاليم ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ، وهذه رسالة سلام ووحدة وغد أفضل إن شاء الله ، شكرا للمخرج وكل الفنانين و الفريق المرافق”.

ولم تتوقف التعليقات حول المسلسل وحلقته الأخيرة تحديدًا، منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، التي أشادت بالعمل وفكرته.

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