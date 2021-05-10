اجتماع بين حرس المنشآت النفطية وشركة البريقة حول خزانات الوقود بطرابلس

في إطار التنسيق المستمر بين جهاز حرس المنشآت النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط عقد صباح يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021م بمقر الشركة بطريق المطار اجتماع ضم كل من رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب ورئيس لجنة الادارة لشركة البريقة ابراهيم احمد ابوبريدعة وبحضور كل من امر فرع طرابلس بالجهاز العميد خالد الطيب وامر وحدة الحماية بمستودع طرابلس النفطي وعدد من الضباط بالجهاز وعضو لجنة الادارة مصطفى عون بالإضافة لعدد من مدراء الادارات والمكاتب والمنسقين بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الجهاز والشركة وسبل تطويرها بما يساهم من الرفع بالخدمة بين الجهتين في جميع المواقع التابعة للشركة والتي يتم تأمينها من قبل الجهاز كما جرى مناقشة بعض المسائل المشتركة وبحث سبل حلحلتها وقد اتفق الطرفين على مواصلة اللقاءات والتنسيق المشترك بينهم بعد اتمام عملية صيانات خزانات الوقود المتضررة وعودتها للعمل وحمايتها من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية والتي تقدم خدمة لمدينة طرابلس وعدد من المدن الأخرى.