سياسي إيطالي يدعو لتحويل إيريني إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتا إن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.

وأضاف لييتا أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي مؤكدا أن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها بحسب وكالة نوفا.