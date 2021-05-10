إنقاذ 442 مهاجرا غير شرعي من الأفارقة شمال زوارة

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، في ثلاث عمليات إنقاذ من إنقاذ 442 مهاجر ا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية .

وبحسب إيجاز صحفي لحرس السواحل، فور تلقي الحرس نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال زوارة حيث قام عناصر الجهاز بدورهم.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة المصفاء بالزاوية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن يتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.