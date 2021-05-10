تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، في ثلاث عمليات إنقاذ من إنقاذ 442 مهاجر ا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية .
وبحسب إيجاز صحفي لحرس السواحل، فور تلقي الحرس نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال زوارة حيث قام عناصر الجهاز بدورهم.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة المصفاء بالزاوية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن يتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
إنقاذ 442 مهاجرا غير شرعي من الأفارقة شمال زوارة
تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، في ثلاث عمليات إنقاذ من إنقاذ 442 مهاجر ا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية .
أضف تعليقـك