أهالي طبرق يستنكرون الاعتداء على مقر المجلس الرئاسي

استنكر نشطاء وأهالي طبرق اعتداء المجموعات المسلحة على مقر إقامة المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مساء السبت الماضي.

وأصدر النشطاء والأهالي بيانا أعلنوا فيه دعمهم الكامل لقرارات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم تحركات وقرارات وزيرة الخارجية.

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