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الشرطة الإيطالية تلقي القبض على تجار مخدرات بينهم “ليبي”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت الشرطة في مدينة ترينتو الإيطالية، القبض على شخص ليبي الجنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات رفقة آخرين.

ونفذت عملية القبض، الوحدة الأمنية المعروفة بـ”الدببة”، التابعة لفرقة الطيران، بالتعاون مع الوحدة المدنية للشرطة المحلية في تورنتو.

وعثرت الشرطة الإيطالية، على تجار المخدرات الأربعة، ثلاثة منهم نيجيريين وليبي، بحوزتهم قرابة 30 قطعة من الحشيش و10 جرعات من الهيروين وقد تم بيع بعضها بالفعل لمشترين إيطاليين، وتم إحالتهم للجهات القضائية المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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