اجتماع بين جهاز حرس المنشآت وشركة البريقة يؤكد ضرورة صيانة خزانات الوقود

اتفق جهاز حرس المنشآت النفطية مع شركة البريقة لتسويق لنفط على إتمام صيانات خزانات الوقود المتضررة التابعة للشركة وعودتها للعمل وحمايتها من قبل الجهاز، من أجل مواصلة تقديم الخدمة لسكان طرابلس والمدن الأخرى.

وعقد الجهاز مع الشركة اجتماعًا، أمس الأحد، بمقر الشركة بطريق المطار بحضور كل من رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة إبراهيم أحمد أبو بريدعة، وبحضور آمر فرع طرابلس بالجهاز العميد خالد الطيب، وآمر وحدة الحماية بمستودع طرابلس النفطي، وعدد من الضباط بالجهاز، وعضو لجنة الإدارة مصطفى عون.

ناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين، وسبل تطويرها بما يسهم من الرفع بالخدمة بين الجهتين في جميع المواقع التابعة للشركة، التي يتم تأمينها من قبل الجهاز.

كما جرت مناقشة بعض المسائل المشتركة وبحث سبل حلحلتها، وقد اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والتنسيق المشترك بينهما بعد إتمام عملية صيانات خزانات الوقود المتضررة.

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