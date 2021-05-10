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الذكرى الخامسة لاختطاف وقتل الشاب “سعد آدم الزواوي”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُصادف اليوم، 10 مايو، الذكرى الخامسة لخطف وقتل الشاب الليبي “سعد آدم الغزاي الزواوي”، الذي ذبحه تنظيم داعش الإرهابي في العام 2016.

وأثارت صورة الشاب من “مرادة”، قبل سنوات، حين تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الغضب والحزن، من تغوّل التنظيم الإرهابي بمساعدة بعض المتعاطفين مع الإرهابيين في ليبيا، والذي أدّى إلى انتشاره وسيطرته على سرت ومحاولات أخرى للسيطرة على بنغازي ودرنة.

ولم يكن “سعد الزواوي” لوحده الذي أُختطف حينها، فقد كان معه شباب من المدينة، خطفهم التنظيم الإرهابي، أثناء حراستهم للشركة التركية المنفذة لطريقة مرادة عقيلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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