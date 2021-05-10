سرقة 966 متر أسلاك كهرباء وضغط عالٍ في رقدالين والجفارة وطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة نحو 966 متر أسلاك كهرباء وضغط عالي في مناطق متفرقة اليوم.

وكشفت الشركة في بيان اليوم، عن سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالٍ على خط الصابون من 30 الرقدالين مسافة 650 مترا بدائرة توزيع رقدالين التابعة لإدارة توزيع الساحل.

وبحسب البيان، تم أيضا سرقة أسلاك كهرباء على خط زيات من 30 الجمال مسافة 300 متر بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى إلى فقد التغذية على نحو 6 محولات، وكذلك سرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 مترا على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

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