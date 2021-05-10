مفوضية اللاجئين تشكر الهلال الأحمر الليبي لإنقاذه 40 مهاجرا غير شرعي

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أعرب المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط، فينسينت كوشتيل، الإثنين، عن شكره لجمعية الهلال الأحمر الليبي، لدورها في إنقاذ وإسعاف 40 مهاجرًا غير شرعي كادوا أن يموتوا غرقًا قبالة ساحل منطقة القره بوللي غرب ليبيا.

وقال كوشتيل، في تغريدة على توتير: “شكرًا الهلال الأحمر الليبي. مأساة أخرى ولازال هناك آخرين في حاجة للإنقاذ”.

وأنقذت الأحد فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من انقاذ حياة 40 شخصًا وانتشال 4 جثامين من بينهم إمرأة وطفل، من على ساحل القره بوللي.