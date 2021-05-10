بالصور | الزناتي يزور المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الواحات

ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأحد رفقة وفد مكون من رئيس ديوان المنطقة الشرقية وعدد من مديري الإدارات والاستشاريين في الديوان بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية في مدن الواحات (جالو- أوجلة- إجخرة)، للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطن.

الوفد تفقد خلال زيارته الميدانية -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة- مستشفى أوجلة القروي وبعض الأقسام داخل المستشفى ليتفاجأ الوفد بعدد من المشاكل التي كان من المفترض أن يتم معالجتها خلال فترة سابقة، وخاصة مع توفر عدد من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات؛ حيث اتضح وجود خلل واضح من إدارة المستشفى في التعامل مع المعدات المتوفرة.

وطالب الزناتي مدير مكتب التفتيش والمتابعة في الوزارة بضرورة معرفة أسباب تقاعص الإدارة بأقصى سرعة، وعدم تعاونها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال زيارته لمستشفى جالو القروي، اجتمع وزير الصحة مع عدد من أعيان المنطقة ومدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام، مؤكدًا على ضرورة معالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، وخاصة مع وجود عدد من المخالفات التي تتطلب ضرورة مراجعة بعض العقود التي وقعتها إدارة المستشفى مع بعض الشركات المتعاونة.

كما شملت الزيارة أيضًا مركز العزل الخاص باستقبال حالات فيروس كورونا المستجد؛ والذي يقدم خدماته للبلديات الثلاث.

هذا وقد وصل وزير الصحة والوفد المرافق لمدن الواحات وكان في استقبالهم لفيف من مشائخ وأعيان ووجهاء وعمداء البلديات.