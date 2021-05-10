الخبولي: الشحنة الثانية من لقاح أسترازينيكا ستصل مطلع الأسبوع المقبل بعدد 107 آلاف جرعة

ليبيا – قال مدير إدارة جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي إن الشحنة الثانية من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا ستصل مطلع الأسبوع المقبل بعدد 107 آلاف جرعة.

الخبولي وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس الأحد، أكد أن الجهاز شرع في توزيع اللقاح الصيني على مراكز التطعيم بعد الإفراج عنه من مركز الرقابة على الأدوية.

وأشار إلى أن الشحنة الثانية من المشغلات والمواد الخاصة بمراكز الغسيل الكلوي ستصل اليوم الإثنين، بكمية تكفي احتياجات المراكز لأكثر من 40 يومًا.

الخبولي اختتم تصريحه بالقول: “ننتظر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أدوية وعلاج أورام وتطعيمات روتينية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية