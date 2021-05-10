الحاسية: وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية تقويض للسيادة الليبية

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف الحاسية إن أنظار الليبيين تتجه إلى انتخابات 24 ـ ديسمبر القادم، ولكن يجب أن يكون هناك مستويات من الإعداد لهذه المرحلة، أولها الاتفاق السياسي والذي ربما تم تجازوه بطريقة أو بأخرى بأن كل هذه الأطراف الموجودة في المشهد الليبي وقعت على تعهد يتضمن العمل نحو انتخابات 24 ـ ديسمبر القادم.

الحاسية وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” أمس السبت عبر شاشة “218 NEWS” أوضح أن المستوى الثاني من الإعداد لمرحلة الانتخابات هو أن الأطراف لديها قوة على الأرض يجب أن تتجه نحو هدف الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام.

وأضاف: “إلى الآن لم نرَ أي محاولات جدية من الحكومة والجهات التشريعية داعمة للانتخابات القادمة”.

وتابع: هناك مباركة من مجلس النواب لعمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفي ذات الوقت ليس هناك بوادر إيجابية في طريق تشجيع هذه الخطوة. وبالتالي المؤشرات السلبية هي مؤشرات ميدانية، بقاء الجماعات المسلحة خارج القانون وبنفس مستوى قوتها قبل الاتفاق السياسي وبقائها في مدينة طرابلس تحديدًا يعرقل بشكل مباشر استحقاقات المرحلة القادمة. وما رأيناه من محاصرة لمقر المجلس الرئاسي أكبر دليل على بقاء هذه القوى الخارجة عن القانون، واليوم بدأت تكشر عن أنيابها بشكل مباشر في تحديها لجهود وزارة الخارجية وجهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية بشكل واضح.

ورأى الحاسية أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت موفقة في تأطير كل تصريحاتها في إطار الاتفاق السياسي بخصوص خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية. وأعلنت أن وجودهم غير مرحب به دوليًا ومحليًا.

وأردف: “زيارتها إلى الجنوب الليبي مهمة جدًا، لأن هناك قوى متاخمة لليبيا من داخل الدول القريبة من الحدود الليبية، والتي قد تهدد السيادة الليبية، والتوقيت مهم جدًا”.

وبسؤاله عن أن الوجود العسكري التركي هو ضمانة للمنطقة الغربية، أجاب الحاسية: “بنفس هذه الذريعة دخل الأتراك إلى سوريا والعراق. هذه مسائل إستراتيجية يقوم بها النظام التركي منذ زمن في المنطقة بشكل واضح ومباشر، وبالتالي الوجود التركي ليس في مصلحة الليبيين على الإطلاق ،فوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية هو تقويض للسيادة الليبية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية