«العكروت»: نجلاء المنقوش فعلت بزيارتها للجنوب ما كان ينبغي فعله

وصف محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، المبررات التي ساقتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للرد على منتقدي زيارتها إلى الجنوب، والمشككين فيها بأنها مقنعة، وقال إن زيارة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية إلى الجنوب، كانت من باب معايشتة الهجرة غير الشرعية، وسماعها من الطرف الأقرب الملاصق للمشكلة، و هو أفضل وأجدى للسيدة الوزيرة، ويجعل ما تقوله أكثر مصداقية وواقعية، هي فعلت ما كان يجب فعله.

أضاف “العكروت” في حسابه بـ”فيسبوك”: “فلا يليق بوزير أن يكون عاجزا عن الاجابة على التساؤلات التي ستواجهه باعتباره المسؤول الاول عن الوضع المتخلخل في الجنوب وأفواج الهجرة غير الشرعية التي لا أحد يمكنه كبح جماحها، وأن تعتمد الوزيرة على ما يصلها من تقارير فقط .