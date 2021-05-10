جماعة الاخوان: الذهاب لمرحة إنتقالية دون الاستقتاء على الدستور سيكون بمثابة الدمار لليبيا

ليبيا – اعتبر العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن التوجه لاستحقاق انتخاب الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية بدون قاعدة دستورية تحدد المدد الزمنية والصلاحيات يعني الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى، ستكون بمثابة الدمار لليبيا بعد المعاناة التي عاشتها في الماضي من لجنة فبراير التي وضعت قاعدة دستورية أو إعلان دستوري وانتخب على أساسه البرلمان.

الجازوي قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “نرى أن خلال هذه الفترة كانت محدودة والآن مددت الفترة ولم تستوفَ الاستحقاقات؛ لأنه لم يكن هناك معالم واضحة للصلاحيات التي يجب أن تقف عندها المؤسسة التي انتخبت؛ لذلك الذهاب أو التلويح بأننا سنذهب لانتخابات رئاسية ستبقى المشكلة قائمة، ألا وهي على أي أساس سنذهب لانتخاب رئيس في ليبيا؟”.

وأوضح أن المشكلة ليست بانتخاب شخصية تقود البلاد، بل الأسس المعيارية التي تحدد صلاحيات الرئيس وما هي حدود صلاحياته مع صلاحيات المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية. مضيفًا: “لذلك عندما نتحدث عن انتخابات رئاسية نقول: الذهاب لانتخابات رئاسية بقاعدة دستورية مؤقتة هو مرحلة انتقالية جديدة سيطول مداها وستكون فيها سلطات رقابية محدودة الصلاحيات”.

وتابع: “لذلك الآن نحن أمام استحقاق للشعب الليبي يمثل إرادته، والشعب الليبي اختار لجنة للدستور وأعدت مسودة للدستور، نختلف أو نتفق معها لكن المسودة الأفضل أن تعتمد أو نذهب للاستفتاء هي محل اختلاف في بعض النقاط؛ لذلك أدعوا النواب لطرح النقاط التي هي محل إشكاليات ونؤجلها قليلًا ونأخذ المتفق عليه في المسودة قاعدة دستورية”.

كما رأى أن القوة التأسيسية لمسودة الدستور هي أقوى من كل ما سينتج من باقي الأجسام التي أنشئت الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية المنبثقة من لجنة الـ 75 لا تقوى أن تنازع لجنة الدستور؛ لأنها منتخبة من كل ليبيا.

وجدد تأكيده على أن إجراء انتخابات رئاسية دون قاعدة دستورية ستكون كارثة على البلاد؛ لأن ذلك يعين تسليم ليبيا لفرد ليست له صلاحيات محددة، وذلك استبداد وتغول كبير جدًا، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية