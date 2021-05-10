وزير النفط والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبحثان أوضاع الجنوب الليبي

أخبار ليبيا24

بحث وزير النفط والغاز، محمد عون، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، وعضوي المجلس عن الجنوب، عبد السلام المرابط، والهادي الصغير، عدة مواضيع متعلقة بالجنوب الليبي.

وأفادت وزارة النفط والغاز، إن المواضيع تمثلت في، توطين شركة زلاف بالجنوب سبها والإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي، وتوظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز، وإنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات الجنوب الليبي.

وأضافت الوزارة، أن الوزير وأعضاء مجلس النواب اتفقوا على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.