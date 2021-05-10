ضبط عصابة تمتهن سرقة أغطية تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط عصابة تمتهن سرقة أغطيه تصريف مياه الأمطار وأغطيه الصرف الصحي.

وقالت المديرية في إيجاز صحفي، بعد خروج الدوريات من قسم البحث الجنائي ليلة البارحة كما ورد بالخطة الأمنية الموضوعة، تم مشاهدة مركبة آلية نوع كيا وتم الاشتباه بها حيث عند اقتراب الدوريات منها حاول من يقود المركبة الآلية الفرار وبملاحقتهم من قبل رجال البحث الجنائي وبعد مطاردة تم ضبط المركبة الآلية ومن بداخلها.

وتابعت المديرية، وعند تفتيشها تفتيشا احترازيا وجد بداخل المركبة أغطية صرف صحي وفأس وأدوات اقتلاع أغطية الصرف الصحي( ليفه ) حيث تم الانتقال بهم إلى قسم البحث الجنائي وبالتحقيق معهم واعترفوا بأنهم قائمين على سرقة أغطية الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، حيث تم ضبط أقوالهم وتدوينها بمحضر تحقيق أحيلت القضية إلى النيابة العامة للإجراء وتم حجز المركبة والمبرزات بقسم البحث الجنائي.