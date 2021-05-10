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وزير المواصلات يبحث مع السفيرة الفرنسية توطيد العلاقات بين البلدين في مجال النقل والمواصلات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي أمس الأحد سفيرة فرنسا بياتريس لو فرايير دو هلين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات، يأتي اللقاء في إطار التعاون بين البلدين ولتوطيد العلاقات خصوصًا في مجال المواصلات والنقل.

بدورها، أبدت السفيرة رغبت بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار، مؤكدةً أن بلادها متهمة بالشأن الليبي ومتحمسة للمساعدة بما تملك من خبرات.

من جانبه أكد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية، أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي، قياسًا بفترة توليها لمهامها، وكذلك تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم، وجارٍ تفعيل العقود التي أبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراته وبنينا، باعتبار أن المطارات واجهة البلاد والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا.

كما نوه إلى أن العمل جاري للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية وأعمال الطرق والجسور والموانئ للشركات، مشيرًا إلى أن للشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا أهميتها، مما يحفز لتوطيد العلاقات بين الحكومتين، خصوصًا أنه يوجد رابط تاريخي بين البلدين.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هذه أشياء لا يجب ان توضع فالأخبار
    لان الدول والجهات الخاصة المعرقلين لتحسين الطيران المدني الليبي للشركة العامة للخطوط الليبية –
    اكثر من ما تتصورون – وهم كلاب المال والقطاع الخاص – ولا يهمهم اي شيء عن الدولة الليبية الا السرقة والمال فقط – ولتذهب ليبيا وشعبها الى الجحيم ..!!!
    الان فقط اسأل نفسك ماذا يعني قطاع الطيران الليبي الى قطاع المواصلات الليبية ..!!!
    لا شيء لان هذا الشخص ومن معه لا يحترمون عقول الآخرين –
    حتى الوقود بين الطيران والمواصلات يختلف يا مريض …..!!!
    عندنا ناس متخرجين من هندسة الطيران المدني – تبوا تساووهم مع ميكانيكي سيارات ..!!!
    معادلة فاشلة وقرارات غبية – لا يمكن وضع طيران مدني لخطوط جوية مع قطاع مواصلات …
    ومن المهم الاصلاح في قطاع الطيران المدني الليبي – ووضع العمل قيد الخصوصية داخل الدولة .

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