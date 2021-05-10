مكافحة الأمراض يعطي هذه التوجيهات بشأن التطعيم ضد كورونا

أعطى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار سبعة توجيهات للمدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلديات.

ودعا النجار المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلديات لتنبيه العاملين بالحملة كل حسب مهامه بمتابعة الدائرة الباردة لحفظ الطعوم عند درجة المطلوبة لتخزينها للمحافظة على فعاليتها حتى إعطائها لمستحقيها والتسجيل ومراجعة القوائم مع ضرورة استكمال كتابة البيانات مثل نوع الطعم ورقم التشغيلية على بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا و الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مواقع التطعيم.

وشدد النجار على أنه يتوجب على الطبيب المكلف إجراء التقييم الصحي لمتلقي التطعيم مع ضرورة التقيذ بالدليل الإرشادي لموانع التطعيم وضرورة الزام المطعم بالانتظار داخل مركز التطعيم مدة ما بين (15- 30 دقيقة) بعد أخذ التطعيم وتنبيه المطعم في حالة ظهور أي اثار جانبية أو أحداث عكسية الاتصال بالرقم المجاني (195) الخاص بغرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز .