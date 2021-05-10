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مفتاح: ما طالبت به المنقوش لا يمكن أن يختلف معه أي ليبي تهمه مصلحة بلاده

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الكاتب الصحفي حسين مفتاح إن ما تتعرض له وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش يمثل مفارقة عجيبة.

مفتاح وفي تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الإثنين أضاف: “كيف يتم رفض مطلب خروج القوات الأجنبية من أي ليبي مهما كان توجهاته السياسية والأيدلوجية؟”.

وأوضح أن ما طالبت به المنقوش لا يمكن أن يختلف معه أي ليبي تهمه مصلحة بلاده، مشيرًا إلى أن من يعارضون خروج القوات التركية هم من ترتبط مصالحهم مع الوجود التركي.

وذكر مفتاح أن أذرع تركيا في ليبيا هم من ينتقدون تصريحات المنقوش وفي مقدمتهم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، الذي كان منتميًا تنظيميًا لجماعة الإخوان، حتى أعلن استقالته من الجماعة مطلع 2019.

ولفت إلى أن المنقوش لم تتحدث فقط عن خروج القوات التركية، بل تحدثت عن خروج جميع المرتزقة من البلاد.

مفتاح أشار إلى أن تصريحات المنقوش تتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الذي يتباطأ في هذا الملف، موضحًا أن هذا يظهر الخلل والاختلاف داخل الحكومة بهذا الشأن، مؤكدًا أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على معالجة هذه القضية أو إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الا حريم السلطان لو خرج كلاب اردوغان سيصبحوا ثكالى لن يجدوا من يقوم بالواجب معه فالعلاقة بينهما اثمة خاصة خانب المشرى من اردوغان مختوم من السلطان ختم شرجى ولهذا فهو بتصور ان مجلسه العثمانى اعلى من الدولة الليبية واكنه قزم تافه عاجز عن تحويل ذلك لواقع عملى والامور خرجت عن سيطرته رغم ما خطط له وطلع حمار مخطط فالخوان يتناقص نفوذهم تدربجيا حتى نجدهم بعدها فى السجون ففشلوا فى اسكات بعيو واليوم المنقوش وغدا تتعالى الاصوان باعتبار الاحياء والتجديد الاخوان سابقا جماعة ارهابية خارج القانون

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