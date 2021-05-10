سياسي إيطالي: مهمة إيريني أمام السواحل الليبية يجب أن تتحول إلى إدارة الإنقاذ في البحر

ليبيا – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إنريكو ليتا إن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.

ليتا وفي تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أوضح أن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.

ورأى ليتا أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل و الإدارة، معبرًا عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي هو الشخص المناسبح لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية