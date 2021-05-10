رئيس مالية النواب يبحث مع “القيب” مخصصات التعليم بالميزانية الجديدة

استقبل ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ” ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ ” ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، “ﻋﻤﺮ ﺗﻨﺘﻮﺵ” ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم استعراض ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ قطاع التعليم العالي، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ وبحث الآﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اعتماد الميزانية ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

واوضح الوزير لرئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بأن الحكومة خصصت ميزانية لإعادة إعمار الجامعات، و وزارة التعليم العالي عملت على حل عدد من الصعوبات التي تواجة العملية التعليمية و باشرت فعليا في حل إشكاليات التفويضات المالية العالقة سابقا، و تحاول الآن إصدار تفويضات مالية جديدة و قرارات إيفاد جديدة ولكن تأخر الميزانية قد يربك سير العمل في الوزارة ويعطل مصير ألاف الخريجين المنتظرين للإيفاد وحقهم بالدراسات العليا منذ سنوات .