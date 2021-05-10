نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 10 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 مايو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل على مناطق ساحل الشمال الشرقي ، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على اغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة نسبيا خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 37) مْ ، ولا تتجاوز (29) مْ هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وتسجل ارتفاع على اغلب المناطق يوم الغد مع انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء علي أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 -28) مْ علي المناطق الساحلية، و تتراوح ما بين (32-36) مْ علي اجدابيا وجالو والجغبوب وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد غدا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-42) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:55)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).

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