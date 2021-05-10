«مكافحة الأمراض» يوجه بالحفظ الجيد للقاحات حتى إعطائها للمستحقين المسجلين

خاطب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بشأن تنبيه العاملين بالحملة كلا حسب مهامه، بمتابعة الدائرة الباردة لحفظ الطعوم عند الدرجة المطلوبة لتخزينها والمحافظة على فعاليتها حتى إعطائها لمستحقيها، والتسجيل ومراجعة القوائم .
وطلب مدير عام المركز، ضرورة استكمال كتابة البيانات مثل نوع الطعم ورقم التشغيلية على بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مواقع التطعيم، والتنبيه على الطبيب المكلف بإجراء التقييم الصحي لمتلقي التطعيم مع ضرورة التقيذ بالدليل الإرشادي لموانع التطعيم، مع ضرورة الزام المطعم بالانتظار داخل مركز التطعيم مدة ما بين (15- 30 دقيقة) بعد أخذ التطعيم، وضرورة تنبيه المطعم في حالة ظهور أي آثار جانبية أو أحداث عكسية يرجى الاتصال بالرقم المجاني (195) الخاص بغرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز .
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