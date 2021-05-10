«مكافحة الأمراض» يوجه بالحفظ الجيد للقاحات حتى إعطائها للمستحقين المسجلين

خاطب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بشأن تنبيه العاملين بالحملة كلا حسب مهامه، بمتابعة الدائرة الباردة لحفظ الطعوم عند الدرجة المطلوبة لتخزينها والمحافظة على فعاليتها حتى إعطائها لمستحقيها، والتسجيل ومراجعة القوائم .

وطلب مدير عام المركز، ضرورة استكمال كتابة البيانات مثل نوع الطعم ورقم التشغيلية على بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مواقع التطعيم، والتنبيه على الطبيب المكلف بإجراء التقييم الصحي لمتلقي التطعيم مع ضرورة التقيذ بالدليل الإرشادي لموانع التطعيم، مع ضرورة الزام المطعم بالانتظار داخل مركز التطعيم مدة ما بين (15- 30 دقيقة) بعد أخذ التطعيم، وضرورة تنبيه المطعم في حالة ظهور أي آثار جانبية أو أحداث عكسية يرجى الاتصال بالرقم المجاني (195) الخاص بغرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز .