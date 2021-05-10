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الكاسح: مجلس الأمن والأمم المتحدة لا توجد لديهم نية صريحة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل العسكري عبد المجيد الكاسح إن الدول الكبرى ومجلس الأمن والأمم المتحدة لا توجد لديهم نية صريحة، ومشروع قوي لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، عازيًا ذلك لتحفظ بعض دول الجوار، وكذلك الدول ذات المصالح معها؛ خوفًا من انتشارهم في تلك الدول، خصوصًا التي تحد ليبيا من الجنوب، والجنوب الغربي والشرقي.

الكاسح أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إلى أن طلب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية في أسرع وقت من ليبيا، هو مطلب ظاهر على وسائل الإعلام، ومن خلال التصريحات الرسمية، لكن يتم التعامل معه بشكل مغاير تمامًا من خلف الكواليس؛ لأن الدول المؤثرة تخشى على دول المنطقة التي لديها مصالح فيها.

وبين أن هذه الدول حذرت من خطر حل مشكلة المرتزقة في ليبيا، وخلق أزمات أخرى في البلدان المجاورة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • سترون عدالة الله عزوجل على الارض … انتظروا عدالة الله عزوجل … انتهى زمن الخونة والعملاء والجواسيس والشياطين … سيبدأ آمر الله عزوجل لهؤلاء الذين طغوا في البلاد.
    أنتم ذبحتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم … ولكن الله جل جلاله دافع عنها أكثر من دفاعت عن نفسها … الله جل جلاله ليس بحاجة لكم لدفاع عن الضعفاء والمغلوبين والمقهورين والفقراء بل سيدافع عنهم بنفسه وجنودة التي لاطاقة لكم بها … فلن يكون هناك في بيوتهم ودولكم إلا الموت رائحة الموت … طز في العرب والمسلمين … طز في العرب والمسلمين … طز في العرب والمسلمين … الله يعرف كيف يدفاع عن أرضيه المقدسة وعبادة الفقراء التي بعتوهم بثمن بخس من أجل رضى اليهود والنصارى … لترون قوة الله على الأرض ليس قوة إبليسكم ومخططاتها الشيطانية على الارض الذي يخطط لكم … أنتظروا قوة الله على الأرض .

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