الكاسح: مجلس الأمن والأمم المتحدة لا توجد لديهم نية صريحة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

ليبيا – قال المحلل العسكري عبد المجيد الكاسح إن الدول الكبرى ومجلس الأمن والأمم المتحدة لا توجد لديهم نية صريحة، ومشروع قوي لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، عازيًا ذلك لتحفظ بعض دول الجوار، وكذلك الدول ذات المصالح معها؛ خوفًا من انتشارهم في تلك الدول، خصوصًا التي تحد ليبيا من الجنوب، والجنوب الغربي والشرقي.

الكاسح أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إلى أن طلب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية في أسرع وقت من ليبيا، هو مطلب ظاهر على وسائل الإعلام، ومن خلال التصريحات الرسمية، لكن يتم التعامل معه بشكل مغاير تمامًا من خلف الكواليس؛ لأن الدول المؤثرة تخشى على دول المنطقة التي لديها مصالح فيها.

وبين أن هذه الدول حذرت من خطر حل مشكلة المرتزقة في ليبيا، وخلق أزمات أخرى في البلدان المجاورة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية