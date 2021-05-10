بعد طلبه «إقالة العائب».. «شكشك» لـ«وزيرة الخارجية»: رصدنا مخالفات بـ«الإيفاد»

وجه ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار نتائج تقييمه لملف الايفاد بالوزارة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد وفقا للقانون رقم( 2 /2001 )م بشأن العمل السياسي والقنصلي.

كما شدد الديوان على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار رقم (640 / 2020 )م للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد، واعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م مؤكدا على أن تكون جميع مخرجات الايفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانوناً.

الملاحظات التي ساقها “شكشك” على وزارة الخارجية تأتي بالتزامن مع خطابه لرئيس حكومة الوحدة للتأكيد على أن حسين العائب رئيس جهاز المخابرات المعُين حديثاً متورط في قضايا فساد، ويجب إقالته، وهي المطالب ذاتها التي رفعها قادة المليشيات للمجلس الرئاسي يوم حصاره في فندق كورنثيا قبل أيام، مطالبين بإقالة العائب ونجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، على خلفية قيام الأخيرة بالدعوة إلى خروج الأتراك من البلاد.