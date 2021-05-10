الزناتي: أدوية علاج الأورام ستتوفر بعد عيد الفطر المبارك

ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الأحد اجتماعًا استثنائيًا مع الاستشاريين الطبيين بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى رئيس ديوان المنطقة الشرقية، وعدد من مديري المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة.

تم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة الاحتياجات المطلوبة لتوطين العلاج، وآلية تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الاستشاريين والمقترحات الممكنة لحلها.

كما استعرض خلال الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تواجه القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة على ضرورة وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمرضى.

كما شدد على معالجة مشكلة النقص الحاصل في الأدوية وخاصة أدوية الأورام، ووعد بأن الأدوية ستتوفر بعد عيد الفطر المبارك، بعد التعاقد وإعطاء الإذن لاستيراد احتياجات مرضى الأورام من أدوية ومعدات.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار تنفيذ عدد من الخطط التي تبنتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومن بينها توطين العلاج بالداخل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية