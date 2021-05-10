وزارة الداخلية تناقش حلحلة الاختناقات المرورية في طرابلس

عقد أمس الأحد بديوان الوزارة إجتماعاً برئاسة مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني وبحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد “علي الترهوني” ورؤساء أقسام المرور بمديريات أمن “طرابلس، تاجوراء، جنزور” ورئيس قسم متابعة وتقييم الأداة ورئيس قسم المشروعات بالوزارة.

وبحسب بيان “الداخلية” تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الاختناقات المرورية ودراستها ووضع آلية للحيلولة من هذه الاختناقات والحد منها بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات وزير الداخلية التي شدد فيها على ضرورة أخذ التدابير اللازمة لوضع حلول ناجحة للحد من هذه الاختناقات المرورية.