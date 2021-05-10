وزارة الداخلية تبحث آلية الحد من المختنقات المرورية

ترأس مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية عميد الصديق الشيباني اجتماعا بحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد علي الترهوني ورؤساء أقسام المرور بمديريات أمن طرابلس، تاجوراء، جنزور ورئيس قسم متابعة وتقييم الأداة ورئيس قسم المشروعات بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة مناقشة موضوع الاختناقات المرورية ووضع آلية لمنع هذه الاختناقات والحد منها بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية التي شدد فيها على ضرورة أخذ التدابير اللازمة لوضع حلول ناجحة للحد من هذه الاختناقات المرورية.