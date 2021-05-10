بلدية أبو سليم تختتم أول مراحل تطعيم الكوادر الطبية ضد كورونا

أعلنت بلدية أبوسليم، اختتام المرحلة الأولى، من خطة تطعيم العاملين بالمراكز الصحية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث استهدفت هذه المرحلة كافة العاملين بالمراكز الصحية من عناصر طبية وطبية مساعدة والمواطنين المقيدين بالمنظومة والراغبين بالتطعيم حيث شمل العدد الاجمالى 6132.

بحسب بيان البلدية، توافد كل الراغبين بالتطعيم من العاملين بالمراكز الصحية ابوسليم لمحطات التطعيم المستهدفة بالبلدية ، موجهةً الشكر لكافة المنفذين للحملة من أطباء و تمريض و فنين تطعيم وإداريين لجهودهم لإنجاح الحملة، وكذلك الشكر للجنة التنفيذية بالبلدية.