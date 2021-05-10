المنقوش في مالطا ..محادثات بشأن «صندوق أوروبي» لخفر السواحل الليبي

كشفت جريدة «توداي مالطا» اليوم الاثنين، وصول وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إلى مالطا لإجراء محادثات مع نظيرها إيفاريست بارتولو بشأن ميزانية خاصة مقترحة من الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لخفر السواحل الليبي.

وأدرج موضوع هذا الدعم على جدول أعمال المحادثات بين ليبيا ومالطا ، إلى جانب القضايا الثنائية الأخرى، حيث يفكر الاتحاد الأوروبي في تخصيص صندوق السلام، الذي توسطت فيه فرنسا وتبلغ ميزانيته 5 مليارات يورو لدعم الجيوش الإفريقية.

وفي الشهر الماضي، أيدت الدول الأعضاء الاقتراح إذ بعد اجتماع بارتولو مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي، والآن مع المنقوش يقترب الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الميزانية الخاصة لتقديم مساعدات عسكرية لدعم خفر السواحل الليبي.

ومرفق السلام سيكون جزءا من صفقة لاستئناف تدريب حرس السواحل الليبي. ويعتمد بلدان الاتحاد الأوروبي على خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من الوصول إلى أراضيهم. وعشية زيارتها، قالت نجلاء المنقوش في ختام زيارتها إلى مناطق الجنوب استغرقت يومين، أن «الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا».

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ومن معبر التوم الحدودي مع النيجر أضافت أن «ليبيا لا يمكن تكون معبرًا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة، لذلك نطالب الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا فيما يخص مراقبة الحدود».

كما جددت المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة من كافة أنحاء ليبيا سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب. وتأتي تصريحاتها في وقت تزعم تركيا أن وجودها في ليبيا لا يمكن مقارنته بوجود المرتزقة الروس لأن قواتها موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة السابقة.

وبعد انتقادات طالتها دافع سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند ، عن المنقوش قائلا «نحن نؤيد تماما دعوة وزيرة الخارجية الواضحة لرحيل القوات الأجنبية لصالح السيادة والاستقرار الليبيين».

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