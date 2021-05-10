وزير الاقتصاد: تفعيل دور «هيئة تشجيع الاستثمار» لتنفيذ المشروعات الجديدة

عقد صباح يوم أمس الأحد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الاجتماع الاول للجنة إدارة الهيئة لسنة 2021 وذلك بحضور جمال النويصري أحمد رئيس مجلس الادارة وفاتح عثمان الحوات عضو مجلس الادارة ومحمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة عضو مجلس الادارة بصفته وسمير البلعزي رئيس مجلس ادارة مصلحة أملاك الدولة عضو مجلس الادارة بصفته وامبارك علي سليمان عضو مجلس الادارة وعلي السعيفان وكيل وزارة المالية وعضو مجلس الادارة بصفته والذي كانت مشاركته عبر تطبيق زوم من مدينة بنغازي.

هذا وقد قام وزير الاقتصاد والتجارة بالمداخلة عبر تطبيق زوم وذلك لاعطاء توجيهاته بضرورة الاسراع في تفعيل دور الهيئة الاستراتيجي خدمة للاقتصاد الوطني.

وقد تناول جدول أعمال الاجتماع دراسة وتطوير الهيكل الإداري للهيئة وتفعيل التعاون مع القطاعات الاقتصادية الأخرى رغبة في اعداد خطة اقتصادية واعدة وفقاً لتطلعات حكومة الوحدة الوطنية كما وتم مناقشة العديد من المشروعات القائمة أو المتوقعة وذلك بهذف تسريع الاجراءات في توطين المشروعات الاستثمارية داخل الأراضي الليبية وتوفير فرص العمل للعناصر الوطنية وتدوير عجلة الاقتصاد الوطني.