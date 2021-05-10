وفاة شخصين بضواحي مدينة سرت جراء انفجار لغم

قتل شخصان من سكان منطقة سلطان شرق سرت 50 كيلومترا، بعدما تعرضا لانفجار لغم أرضي وتوفيا في الحال وتم نقل جثمانهما فورا لمستشفى بن سينا بسرت.

وقال مصدر مقرب اجتماعيا للشخصين المتوفيين، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الانفجار حدث أثناء محاولة الشخصين قص اللغم لاستخراج مادة الجلاطينة، والتي تستخدم في عمليات صيد بالشاطئ البحري سرت، للحصول على كميات كبيرة من الأسماك لغرض تسويقها وبيعها.

وأوضح المصدر أن المتوفين هما الشاب عصام بدر مكادة، وعمه محمد سالم مكادة.

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