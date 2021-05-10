وزير الصحة يطالب بالتحقيق مع إدارة مستشفى أوجلة القروي لهذا السبب

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كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة عن وجود عدة مشاكل داخل بعض أقسام مستشفى أوجلة القروي كانت من المفترض أنها علجت في السابق في ظل توفر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

بعض الأقسام داخل المستشفى، ليفاجئ الوفد بعدد من المشاكل التي كان من المفترض أن يتم معالجتها خلال فترة سابقة، وخاصة مع توفر عدد من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات، ويتضح وجود خلل واضح من إدارة المستشفى في التعامل مع المعدات المتوفرة.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الصحة، علي الزناتي، الأحد للمستشفيات والمرافق الصحية بمدن الواحات (جالو- أوجلة- إجخرة) للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطن.

وقالت الوزارة، إن الزناتي طالب مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة بضرورة معرفة أسباب تقاعس إدارة المستشفى بأقصى سرعة وعدم تعاونها في تقديم الخدمات للمواطنين.