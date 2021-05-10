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مديرية طبرق تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في سيارتين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن طبرق، أنه بعد ورود بلاغ هاتفى من أمر بوابة باب الزيتون إلى وحدة الدوريات بقسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طبرق ، تم ضبط 2   مركبة أليه نوع تويوتا ( تاندرا _لاند كروزر صالون )، قد  تجاوزت الحاجز الأمني للبوابة.

وأضافت المديرية،  قام أمر دوريات  قسم شرطه النجده بإعداد كمين محكم (بمفترق المثلث )  لهذه المركبات وتم ضبطها بعد اشتباك وإطلاق كثيف للنيران أدى إلى إصابة أحد افراد قسم شرطة النجدة وعند تفتيش المركبات إتضح انها تحمل عدد كبير من الأسلحة الحربيه رشاشات نوع ( دوشكا )  و (P.K) وقواذاف ( R.P.G)  وبنادق وعدد كبير من الذخائر وقذائف  (R.P.G) عليه تم تكليف قسم البحث الجنائي طبرق بالتحقيق فالواقعة واستكمال الإجراءات .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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