مديرية طبرق تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في سيارتين

أعلنت مديرية أمن طبرق، أنه بعد ورود بلاغ هاتفى من أمر بوابة باب الزيتون إلى وحدة الدوريات بقسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طبرق ، تم ضبط 2 مركبة أليه نوع تويوتا ( تاندرا _لاند كروزر صالون )، قد تجاوزت الحاجز الأمني للبوابة.

وأضافت المديرية، قام أمر دوريات قسم شرطه النجده بإعداد كمين محكم (بمفترق المثلث ) لهذه المركبات وتم ضبطها بعد اشتباك وإطلاق كثيف للنيران أدى إلى إصابة أحد افراد قسم شرطة النجدة وعند تفتيش المركبات إتضح انها تحمل عدد كبير من الأسلحة الحربيه رشاشات نوع ( دوشكا ) و (P.K) وقواذاف ( R.P.G) وبنادق وعدد كبير من الذخائر وقذائف (R.P.G) عليه تم تكليف قسم البحث الجنائي طبرق بالتحقيق فالواقعة واستكمال الإجراءات .