عينت وزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد نورلاند، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا، إضافة لمنصبه كسفير ورئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن نورلاند «سيقود الجهود الدبلوماسية الأميركية لتعزيز الدعم الدولي لحل سياسي ليبي ليبي، تحت إشراف الأمم المتحدة».

وتتضمن مسؤولية السفير نورلاند التركيز على الأهمية التي توليها أميركا لدعم العملية السياسية الليبية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر.

وبحسب المصدر، فإن نورلاند، «سيعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز الجهود من أجل التقدم بالعملية السياسية إلى تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف».

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